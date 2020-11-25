Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'le aşk yaşıyor mu? Gurur Aydoğan'dan açıklama!

Bebek sahilinde yalnız başına görüntülenen Gurur Aydoğan, “Arkadaşlarımla buluşmaya geldim” dedi.

"NE SEVGİLİSİ!"

Ekranlara yakın zamanda döneceğinin de sinyalini veren Aydoğan, Hilal Altınbilek ile aralarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayarak, “Ne sevgilisi arkadaşlar Hilal benim arkadaşım olur” dedi.

AYNI BİNAYA GİRİŞ YAPMIŞTILAR

Geçtiğimiz temmuz ayında aşk yaşadıkları konuşulan, daha sonra ayrıldıkları yönünde haberler çıkan Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan, geçtiğimiz günlerde de eğlence çıkışı aynı binaya giriş yapmıştı.

Levent'te bir binanın önünde duran iki oyuncu, araçlardan indi. Binaya ilk Gurur Aydoğan girerken, patlayan flaşlar karşısında şok yaşamıştı.

Merhum sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile Hilal Altınbilek, temmuz ayında Çeşme Dalyan The Beach Of Momo'da görüntülenmişti. Gün boyu beraber olan Aydoğan ile Altınbilek, sıcak havaya daha fazla dayanamayarak el ele denize girmişti.