Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in mola günü
Çekimleri Adana’da devam eden “Bir Zamanlar Çukurova”da rol alan Hilal Altınbilek, izin gününü İstanbul’da değerlendirdi.
Şehir dışında olduğu için ailesine ve arkadaşlarına çok zaman ayıramamaktan dert yakınan Altınbilek, “Şehir dışında çalışınca, kendinize ve dostlarınıza her zaman vakit ayıramıyorsunuz. O yüzden elimden geldiğince boş günlerim de sevdiklerim ve sevenlerimle vakit geçiriyorum” dedikten sonra Adana’ya gitmek üzere havaalanına geçti.