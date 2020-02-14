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  3. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'e övgüler yağdı: Bu ismi bir kenara yazın!

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'e övgüler yağdı: Bu ismi bir kenara yazın!

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'e övgüler yağdı: Bu ismi bir kenara yazın!

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Hilal Altınbilek, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Altınbilek'in bu başarısını Akşam yazarı Barış Kocaoğlu köşesine taşıdı.

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

HİLAL ALTINBİLEK İSMİNİ BİR KENARA YAZIN

“Bir Zamanlar Çukurova” dizisi bu sezon da reytinglerde beklenilenin de üstünde başarıya imza attı.

Dizi kadrosu çok iyi oyuncularla devam ediyor.

Ama bir isim var ki yeni nesil kadın oyuncuların tahtını sallamaya aday…

Hilal Altınbilek…

Hem güzelliğiyle hem de kendini oyunculuk konusunda yetiştirmesiyle övgüler almaya başladı.

Derinden yavaş yavaş geliyor…

‘Karagül’ dizisiyle parlayan oyuncu, tanınıyor mu tanınıyor ancak popülerlik anlamında şimdilik geride…

Onun da sebebi;

Biliyorsunuz ki 4 sezon ekranda olan ‘Karagül’, Gaziantep’te çekildi.

Şimdi 2. sezona giren ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisi de Adana’da çekiliyor.

Doğal olarak Altınbilek, 6 yıldır İstanbul’dan uzak…

Eminim ki İstanbul’da çekilecek bir yapımda oynasa Hilal’i tutabilene aşk olsun…

Çünkü İstanbul’da olmak şöhreti hızlandırıyor şüphesiz...

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Hilal'i tutabilene aşk olsun
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