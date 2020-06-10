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  3. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek sezonu açtı! Bikinili paylaşımı olay yarattı
10 Haziran 2020 Çarşamba 11:26 | Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek sezonu açtı! Bikinili paylaşımı olay yarattı

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek sezonu açtı! Bikinili paylaşımı olay yarattı

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, tatil sezonunu açtı. Sosyal medyadan bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncunun fotoğrafına 100 bine yakın beğeni geldi.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren güzel oyuncu Hilal Altınbilek de yaz sezonunu açtı.Dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dizi setlerine ara verilmesinden sonra kendisini karantinaya alan Hilal Altınbilek, yeni normalleşme süreciyle birlikte yaz sezonunu açtı, sosyal medya hesabından ilk bikinili paylaşımını yaptı.

100 BİNE YAKIN BEĞENİ

Güzel oyuncu, Instagram hesabından "Akşam üstüne benden bir fotoğraf" notuyla bir kare paylaştı. Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı. Instagram'da 663 bin takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı 92 binden fazla beğeni aldı.

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