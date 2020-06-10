Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek sezonu açtı! Bikinili paylaşımı olay yarattı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren güzel oyuncu Hilal Altınbilek de yaz sezonunu açtı.Dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dizi setlerine ara verilmesinden sonra kendisini karantinaya alan Hilal Altınbilek, yeni normalleşme süreciyle birlikte yaz sezonunu açtı, sosyal medya hesabından ilk bikinili paylaşımını yaptı.

100 BİNE YAKIN BEĞENİ

Güzel oyuncu, Instagram hesabından "Akşam üstüne benden bir fotoğraf" notuyla bir kare paylaştı. Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı. Instagram'da 663 bin takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı 92 binden fazla beğeni aldı.