Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hande Soral'ın ünlü olma hikayesi!

Küçük Kadınlar, Diriliş Ertuğrul ve Çalıkuşu gibi yapımlarda rol alan oyuncu Hande Soral Bir Zamanlar Çukurova dizine katılmasıyla izleyicileri heyecanlandırdı. Atv’nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit karakterine hayat veren Soral Çukurova’ya farklı bir hava kattı. 12 sene önce oyunculuk hayatına başlayan Soral’ın sektöre giriş hikayesi ise bir hayli ilginç.



TESADÜFEN SAHNEYE ÇIKTI!

Hande Soral, Yönetmen Fırat Doğu Parlak’ın yönlendirmesiyle doğal skeç yapan Tolga Çevik’in programı Komedi Dükkanı ile oyunculuk kariyerine başladı. Tolga Çevik, her oynadığı oyunda sahneye izleyicilerden birisini davet ediyor ve onunla doğaçlama yapıyordu. Çevik’in sahneye davet ettiği şanslı isimlerden birisi de Hande Soral oldu.

Programa asında 5 dakika dahil olması istenen Hande Soral tüm bölümü Tolga Çevik’le beraber bitirmiş. Yapımcılar ve Çevik, “Oyuncu herhalde, biri şaka yapıyor” diye düşünse de durumun öyle olmadığını anlamış. Yapımcılar program bitince Soral’dan telefon numarasını istemiş. Birkaç gün sonra da Soral’ı arayıp oyunculuk düşünüp düşünmediğini sormuşlar.

Böylece Soral, Plato Film’in okulunda eğitim almaya başlamış ve deneme çekimlerine katılmış. Kısa süre içinde de ilk başrolü olan “Küçük Kadınlar” dizisindeki Armağan rolünü kapmış!