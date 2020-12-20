Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni yıldızı Hande Soral'dan çok özel pozlar

Perşembe geceleri izleyiciyi ekran başına toplayan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin geçtiğimiz günlerde kadrosuna Hande Soral'ı katması büyük ses getirmişti.

Güzel oyuncunun diziye dahil olması Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını heyecanlandırdı.

Hande Soral, diziye katılmadan önce ise Alem dergisine özel pozlar verdi. Oyuncu, instagram hesabından bu çekimlerin kamera arkasının görüntülerini paylaştı.

Hande Soral’ın güzelliği ile rüzgar estirdiği bu videoya ilgi de büyüktü. Kardeşi Bensu Soral, “Benim dünya güzeli meleğim” diye yorum bıraktı. Takipçileri de oyuncunun güzelliğine övgü yağdırdı

Hande Soral, henüz Bir Zamanlar Çukurova’da izleyici ile buluşmadı belki ama hayranlarının sosyal medya yorumlarına göre, Adana’ya giderken yanında güzelliğini sergilediği rüzgarını da götürdü.

İşte ünlü oyuncunun Alem dergisine verdiği röportaj:

HANDE SORAL İLE ALEM'E ÖZEL BEŞ SORU-BEŞ CEVAP!

Bu dönemi nasıl geçiriyorsun, evde neler yapıyorsun?

Aslında uzun süredir İsmail ile ayrı şehirlerdeydik. Bu süreçte bir arada olmak bize iyi geldi. Hem birlikte hem de yalnız yapmayı ertelediğimiz birçok şeyi gerçekleştirme fırsatımız oldu. Çok fazla dizi ve film seyrediyoruz, kitap okuyorum bol bol. Online açılan sergi, oyun ve konserleri takip ediyorum. Evde de spor rutinimi oturttum, hemen hemen her gün yapabiliyorum. Keyifli hale getirdik bu süreci diyebilirim.

İsmail ile ilk tanıştığınızda evleneceğini hissettin mi? İsmail’i birkaç kelimeyle anlatmanı istesek...

İlk gün hissettim. Üçüncü gün de yüzüne söyledim. İsmail, merhametli, zeki, komik oyun arkadaşım.

Kendinde değiştirmek istediğin bir özelliğin var mı?

Kontrolü biraz bırakmak isterim. Beni rahatsız etmediğini sansam da aslında yoruyor, bir de etrafımdaki insanların da özgürlüklerini kısıtladığımı düşünüyorum.

En büyük hayalin nedir?

Öyle büyük hayallerim yok, ufak tefek planlarım var, onların da hepsi huzura dair.

Kalabalık ailede büyümüş biri olarak kalabalık aileye sahip olma hayalin var mı?

Kalabalık aileye sahip olmak çok güzel. Ben de tek çocuklu bir anne olmayı istemem, kardeşlik muhteşem bir şey.