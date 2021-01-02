Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi meğer çok ünlüymüş!

Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış gibi başarılı isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna Hande Soral dahil oldu. Ümit karakteri ile diziye yeni bir soluk getirecek olan Hande Soral'ın özel hayatı da araştırılmaya başlandı.



Bir Zamanlar Çukurova çekimleri için Adana'da olan Hande Soral'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları yakından takip ediliyor. Başarılı oyuncunun eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Hande Soral, şu sıralar Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizsinde rol alan İsmail Demirci ile evli.