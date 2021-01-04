Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral dengeleri değiştirecek! Yeni aşk tohumları ekildi

Başrollerinde Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan karakterin yerine yeni isimlerle anlaşıldı. Dizinin seyrini değiştireceği karakterlerin gelmesiyle birlikte hikaye yeniden yazılacak.

Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanında Bensu Soral hayat vereceği Ümit karakteri ile ilk kez görüldü. Ümit, güzelliği ve kimliği ile Adana halkının dikkatini çekerken Demir'in de radarına takıldı. Demir ve Ümit'in karşılaştığı anlar ekrana getirilirken 'Aralarında aşk mı filizlenecek?' sorusu gündeme geldi.

Öte yandan Züleyah konağa geri döndü. Züleyha'nın dönüşü 'Demir'le yeniden evlendi' yorumlarını beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları Demir ve Ümit'n aşk yaşaması yönünde baskılara başladı.

Yılmaz’ın hüzünlü cenaze töreninde Behice'nin gerçek yüzü ortaya çıkacak.



