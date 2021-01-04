Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral dengeleri değiştirecek! Yeni aşk tohumları ekildi
Başrol oyuncularının kadrodan ayrılmasıyla yeni isimlerle yoluna devam eden ATV'nin sevilen yapımlarından olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yeni karakterler ve hikayelerle büyük değişim yaşanacak. Son olarak güzel oyuncu Bensu Soral'ın kadroya Ümit karakteri ile dahil olmasının ardından bütün dengeler alt üst olacak. Bir Zamanlar Çukurova yayınlanan 79. bölüm fragmanında Demir ve Ümit arasında aşk tohumlarının ekildiği görüldü.
Başrollerinde Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan karakterin yerine yeni isimlerle anlaşıldı. Dizinin seyrini değiştireceği karakterlerin gelmesiyle birlikte hikaye yeniden yazılacak.
Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanında Bensu Soral hayat vereceği Ümit karakteri ile ilk kez görüldü. Ümit, güzelliği ve kimliği ile Adana halkının dikkatini çekerken Demir'in de radarına takıldı. Demir ve Ümit'in karşılaştığı anlar ekrana getirilirken 'Aralarında aşk mı filizlenecek?' sorusu gündeme geldi.
Öte yandan Züleyah konağa geri döndü. Züleyha'nın dönüşü 'Demir'le yeniden evlendi' yorumlarını beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları Demir ve Ümit'n aşk yaşaması yönünde baskılara başladı.
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