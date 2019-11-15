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  3. Bir Zamanlar Çukurova'nın Uğur Güneş'i Reyhan Cansu ile sevgili mi? Reyhan Cansu kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Uğur Güneş'i Reyhan Cansu ile sevgili mi? Reyhan Cansu kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Uğur Güneş'i Reyhan Cansu ile sevgili mi" Reyhan Cansu kimdir"

Bir Zamanlar Çukurova'nın Uğur Güneş'i Reyhan Cansu ile sevgili mi? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. TV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Uğur Güneş'in adı Reyhan Cansu ile aşk dedikodularına karıştı. Haberi görenler pop türünde yaptığı şarkılar ile adını duyuran Reyhan Cansu kaç yaşında, kimdir? merak ediyor. İşte yanıtı..

Bir Zamanlar Çukurova'nın Uğur Güneş'i Reyhan Cansu ile sevgili mi? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Uğur Güneş'in sanatçı Reyhan Cansu ile sevgili olduğu iddiları magazin gündemine bomba gibi düştü. Magazin haberlerini takip edenler Reyhan Cansu kimdir, kaç yaşında? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

REYHAN CANSU KİMDİR?

9 yaşında bale eğitimi almaya başlayarak sanat ile tanışan ve daha sonrasında kendini bu alana yönlendiren Reyhan Cansu, 11 yaşına geldiğinde Dokuz Eylül Üniversitesi devlet konservatuarı yetenek sınavlarını kazandı ve devlet konservatuarında eğitim aldı. Küçük yaşta başlayan eğitimlerine sahne sanatları görsel sanatlar ve özel Türk müziği dersleri alarak devam eden sanatçı bu eğitimler sayesinde kendini bu alanda geliştirmeyi de başardı.

Yaptığı röportajlarda hayatı ile ilgili bilgiler veren Reyhan Cansu, sevimli ve eğlenceli yönüyle dikkat çekti. Bir dönem televizyonlarda oğlunun kaybolduğu haberleriyle gündeme gelen Reyhan Cansu, dönem içerisinde de Reyhan Cansu kimdir şeklinde merak edilmiş ve internette aranmıştı. Kendinde en çok sevdiği huyu "Pratik çözüm üretebilmek" olarak tanımlayan Reyhan Cansu'nun en sevmediği huyu ise fazla fedakâr ve sabırlı olmakmış.

REYHAN CANSU ÖDÜLLERİ

Oyuncu sosyal sorumluluk projelerine yaptığı katkılar ile her zaman adını duyururken pek çok ödül de aldı. Şarkıcının almış olduğu ödül şöyle;

İnternaional Radio Broacasting Unıon Alkışı Hak Edenler – Dostluk ödülü

REYHAN CANSU EVLİLİKLERİ

Reyhan Cansu 2008 yılında ünlü futbol antrenörü Levent Eriş ile evlendi. Çift 2014 yılına kadar evliliğini devam ettirirken daha sonra boşandı. Ünlü ismin bir de oğlu var.

REYHAN CANSU ŞARKILARI

Şarkıcının bugüne kadar çıkarmış olduğu şarkılar şöyle;

Adam Mısın Sen – 2015

Zannettim ki – 2015

Kadehinde Zehir Olsa – 2015


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