Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sosyal medyayı salladı! Şivesi olay yarattı

ATV ekranların en sevilen yapımlarından olan başrollerinde Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek’in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova 17 Aralık Perşembe akşamı yeni bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi.

Bir Zamanlar Çukurova 17 Aralık perşembe akşamı ekrana getirilen 77. son bölümü ile olay yarattı. Dizinin final sahnesinde Demir ve Züleyha arabayla giderken arkadan gelen Yılmaz hızla önlerine geçti. Ancak Yılmaz'ın kontrolden çıkınca uçurumdan yuvarlandı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi hayranları Yılmaz öldü mü? sorusu araştırılmaya başladı.

Diğer yandan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci de gündeme geldi. Oyunculuk performansı ile dudak ısırtan Selin Yeninci'nin Adana şivesi hayranlarından tam not aldı. Dizide yaşanan bir sahnesinin ardından Selin Yeninci'nin hayranları Instagram hikaye bölümünden ünlü oyuncunun fotoğraflarını paylaşamaya başladı.

Selin Yeninci gelen yorumları hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.