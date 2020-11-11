Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova'dan göz dolduran paylaşım

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan'ı canlandıran Melike İpek Yalova'dan göz dolduran yeni bir paylaşım geldi. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Melike İpek Yalova sosyal medya paylaşmlarıyla da gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu araç içinde çekilen hoş fotoğrafını paylaştı.

İşte o paylaşım;

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 57’nci Hükümet’in Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın kızı olan Melike İpek Yalova, Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi’ alanında master yaptı.

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç’in başrollerini paylaştığı dizide Kastilya Prensesi İsabella karakterine hayat verdi. Bu dizi ardından Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol aldı.

Melike İpek Yalova şimdilerde ise çekimleri Adana'da devam eden Bir Zamanlar Çukurova isimli dizide 'Müjgan' karakterine hayat veriyor.