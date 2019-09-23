Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova evlendi! Melike İpek Yalova kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova evlendi. Atv ekranlarının merakla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova, yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile nikah masasına oturdu.Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle İzmir'de dünyaevine giren çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova kimdir? diye merak edenleri çin yanıtı haberimizde..

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara’da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın kızıdır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Ala karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.