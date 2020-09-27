Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjdan'ı Melike İpek Yalova'nın eski hali şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjdan'ı Melike İpek Yalova'nın eski halini görenler şaşkına döndü. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni kazanan Melike İpek Yalova'nın eski halini görünce tanıyamayacaksınız.

İşte Melike İpek Yalova'nın eski hali...

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile kazandı. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol aldı. Şon olarak ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren oyuncu, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.