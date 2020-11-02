Adana’da çekilen dizinin yoğun çalışma temposu artık usta oyuncu Vahide Perçin'i zorlamaya başlamıştı. Bir dönem sağlık sorunları yaşayan ve sonrasında iyileşen Vahide Perçin, Foça’ya yerleşme planları yaparken Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynamaya başlamıştı.

Ancak oyuncunun zorlu set koşullarına daha fazla dayanamadığı ve ayrılmak istediği haberleri medyaya yansıdı. Sonuç olarak da Hünkar karakteri diziden ayrıldı. Esra Dermancıoğlu’nun oynadığı Behice’nin bıçakladığı Hünkar, öldü.

İzleyici, Hünkar’ın gitmesinden dolayı hiç mutlu değil. Hatta sosyal medyada “Benim için Bir Zamanlar Çukurova Hünkar’ın ölümüyle bitmiştir” yorumları yapan izleyiciler de çok.

Fakat dizi yeni katılan karakterler ve yeni hikayelerle yoluna devam edecek. Vahide Gördüm’ün ise bir süre dinleneceği ve başka bir projede yer almayacağı tahminleri yapılıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in yeni imajı şaşırttı. Vahide Perçin’in uzun saçlarını kestirdiği bu fotoğraflarla birlikte ilk kez görüldü.

İşte oyuncunun son hali…