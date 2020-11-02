Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in yeni imajı şaşırttı!
Geçtiğimiz hafta Bir Zamanlar Çukurova dizisinde herkesi şaşırtan bir ölümle Hünkar karakteri diziye veda etmişti. Bu son ile birlikte Hünkar'ı oynayan usta oyuncu Vahide Perçin de diziden ayrıldı. Aslında sezon başında Perçin'in ayrılmak istediği ile ilgili haberler medyaya yansımıştı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in yeni imajı görenleri şoke etti.
Adana’da çekilen dizinin yoğun çalışma temposu artık usta oyuncu Vahide Perçin'i zorlamaya başlamıştı. Bir dönem sağlık sorunları yaşayan ve sonrasında iyileşen Vahide Perçin, Foça’ya yerleşme planları yaparken Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynamaya başlamıştı.
Ancak oyuncunun zorlu set koşullarına daha fazla dayanamadığı ve ayrılmak istediği haberleri medyaya yansıdı. Sonuç olarak da Hünkar karakteri diziden ayrıldı. Esra Dermancıoğlu’nun oynadığı Behice’nin bıçakladığı Hünkar, öldü.
İzleyici, Hünkar’ın gitmesinden dolayı hiç mutlu değil. Hatta sosyal medyada “Benim için Bir Zamanlar Çukurova Hünkar’ın ölümüyle bitmiştir” yorumları yapan izleyiciler de çok.
Fakat dizi yeni katılan karakterler ve yeni hikayelerle yoluna devam edecek. Vahide Gördüm’ün ise bir süre dinleneceği ve başka bir projede yer almayacağı tahminleri yapılıyor.
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in yeni imajı şaşırttı. Vahide Perçin’in uzun saçlarını kestirdiği bu fotoğraflarla birlikte ilk kez görüldü.