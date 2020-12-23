Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer aynı dizide oynamışlar...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile son yıllarda büyük çıkış yakalayan Vahide Perçin diziden ayrılışı ile hayranlarını üzdü. Dizinin kilit karakterlerinden Hünkar Yaman, Perçin’in oyunculuğu birinci sezondan itibaren büyük hayranlıkla takip ediliyordu. Hünkar’ın öldürülmesi ile diziden ayrılan Perçin’in Kırmızı Oda dizisi ile ekranlara geri döneceği konuşulmaya başlandı.



55 yaşındaki oyuncunun kızının da kendisi gibi oyuncu olduğu ve hatta aynı projede yer aldığı ortaya çıktı. Altan Gördüm ile evliliğinden dünyaya gelen Alize Gördüm şu an 26 yaşında ve oyunculuk yapıyor. Anne dizisinde Vahide Perçin ile oynayan Alize Gördüm dizide Gamze karakterine hayat verdi.

ANNEMLE MESLEKTAŞ GİBİYİZ

‘Anne’ dizisinde Gamze karakterini oynayan Alize Gördüm, annesi Vahide Perçin’le rol arkadaşı olmanın zorluklarını anlattı. Gördüm: “Düşünsenize hem ustanız hem anneniz” diyen Gördüm, “Sorumluluklarım var ona karşı. Her bölümde belli eleştirileri oluyor, bunları dikkate alıp hayata geçirmem lazım mesela” dedi.

Gördüm: “Dediklerini unutur da yapmazsa, tekrar hatırlatıyor” diyen 22 yaşındaki oyuncu, “Her yeni bölüm benim için sınav. Bir yandan da babam var, onun da söyleyecekleri oluyor. Bazen de aynı anda denk geliyorlar, iki hoca aynı anda beni eleştiriyor. Kolay değil. Ama onları çok seviyorum” şeklinde konuştu.

Aştan Gördüm ve Vahide Perçin’in kızı olmanın üzerinde baskı yarattığını söyleyen Aliza Gördüm, “Onların mesleğini yapmayı ben seçtim. Layık olabilmek adına sürekli çalışıyorum, okuyorum ve araştırıyorum” cümlelerine yer verdi.

Annesiyle daha önce ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde birlikte rol alan Alize Gördüm, “Bir ustayla aynı seti paylaşmak her zaman için insana güven verir. İşteyken öyle anne falan yok. İki meslektaş gibiyiz. Roller değişiyor. Olması gereken bu zaten. O dengeyi çok iyi kurduğumuza inanıyorum” ifadesini kullandı.