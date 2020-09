Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı kimdir? Furkan Palalı aslen nereli, boyu kaç?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil etti. Furkan Palalı da yeni sezonda Çukurova izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Dizide Fikret Fekeli karakterini canlandıran Palalı 1986 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. Yakışıklı oyuncu adını 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle duyurmuştur. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Fikret’i Furkan Palalı aslen nereli ve kaç yaşında?



FURKAN PALALI KİMDİR, NERELİ?

Furkan Palalı 27 Ekim 1986 yılında Konya’da dünyaya geldi. Orta okulu ve liseyi Konya’da okuyan Furkan Palalı üniversite öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ankara'da aldığı 6 aylık yaratıcı drama eğitimi, Tuncay Özinel' den aldığı tiyatro oyunculuğu eğitimi ve Ferdi Merter'den aldığı karakter oyunculuğu eğitimleri de olan Palalı; halen Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir.

Konya'da okuduğu sıralarda o sıralar Türkiye Basketbol Birinci Liginde mücadele eden Konyaspor'un altyapısında basketbol kariyerine başlayan Palalı, aynı kulüpte 7 yıl top koşturduktan sonra 2000 yılında Tofaş kulübü Konya şubesine transfer oldu. Burada da 2 yıl süren başarılı mücadelesinden sonra üniversite kariyerine devam etmek amacıyla basketbola veda etti.

Furkan Palalı üniversite dönemi boyunca arkadaşlarının desteği ve Ankara'da bir model ajansında çalışan bir arkadaşının vasıtasıyla okul döneminde kayıt olduğu Ankara merkezli bir ajansta modellik kariyerine başlamıştır. Üniversite'den mezun olduktan sonra da İstanbul'dan gelen teklifleri değerlendirmiş ve özel bir ajans ile 2010 yılında sözleşme imzalamıştır.

1,5 yıl bu ajansta çeşitli organizasyonlarda yer alan ve birçok defile ve katalog çekimi yapan Palalı aynı zamanda tek hedefi olan Best Model yarışması için çalıştı. Sonra, 2011 Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı. Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Palalı, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu.

FURKAN PALALI BOYU KAÇ?

Furkan Palalı'nın boyu 1,91 cm kilosu ise 81 kg'dir.

OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Diziler;

2010 - Küçük Sırlar – Aras - Yardımcı Oyuncu

2010 - Adını Feriha Koydum – Model - Konuk Oyuncu

2012 - Hayat Devam Ediyor – Giray - Yardımcı Oyuncu

2013 - Son Yaz – Arif - Başrol Oyuncusu

2013 - Aşk Emek İster – Demir - Başrol Oyuncusu

2014 - Kızılelma - Murad Altay - Başrol Oyuncusu

2015 - Son Çıkış - Kenan - Başrol Oyuncusu

2016 - No 309 - Onur Sarıhan - Başrol Oyuncusu

2018 - Bir Mucize Olsun - Yiğit Tümer - Başrol Oyuncusu

2019 - Benim Tatlı Yalanım - Nejat Yılmaz - Başrol Oyuncusu

2020 - Bir Zamanlar Çukurova - Fikret Fekeli - Yardımcı Oyuncu

Filmler;

2016 - Somuncu Baba Aşkın Sırrı - Somuncu Baba - Başrol Oyuncusu

2017 - Direniş Karatay – Mevlana - Başrol Oyuncusu