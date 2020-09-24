Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı kimdir? Furkan Palalı aslen nereli, boyu kaç?
Yakışıklı oyuncu Furkan Palalı Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna katıldı. Dizide Fikret Fekeli'yi canlandıran Palalı kısa süre içerisinde ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde yer alan oyuncu Bir Zamanlar Çukurova'da önemli bir rolü üstleniyor. Peki, Furkan Palalı kimdir, sevgilisi kim? Furkan Palalı kaç yaşında ve nereli?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil etti. Furkan Palalı da yeni sezonda Çukurova izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Dizide Fikret Fekeli karakterini canlandıran Palalı 1986 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. Yakışıklı oyuncu adını 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle duyurmuştur. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Fikret’i Furkan Palalı aslen nereli ve kaç yaşında?
FURKAN PALALI KİMDİR, NERELİ?
Furkan Palalı 27 Ekim 1986 yılında Konya’da dünyaya geldi. Orta okulu ve liseyi Konya’da okuyan Furkan Palalı üniversite öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ankara'da aldığı 6 aylık yaratıcı drama eğitimi, Tuncay Özinel' den aldığı tiyatro oyunculuğu eğitimi ve Ferdi Merter'den aldığı karakter oyunculuğu eğitimleri de olan Palalı; halen Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir.
Konya'da okuduğu sıralarda o sıralar Türkiye Basketbol Birinci Liginde mücadele eden Konyaspor'un altyapısında basketbol kariyerine başlayan Palalı, aynı kulüpte 7 yıl top koşturduktan sonra 2000 yılında Tofaş kulübü Konya şubesine transfer oldu. Burada da 2 yıl süren başarılı mücadelesinden sonra üniversite kariyerine devam etmek amacıyla basketbola veda etti.
Furkan Palalı üniversite dönemi boyunca arkadaşlarının desteği ve Ankara'da bir model ajansında çalışan bir arkadaşının vasıtasıyla okul döneminde kayıt olduğu Ankara merkezli bir ajansta modellik kariyerine başlamıştır. Üniversite'den mezun olduktan sonra da İstanbul'dan gelen teklifleri değerlendirmiş ve özel bir ajans ile 2010 yılında sözleşme imzalamıştır.
1,5 yıl bu ajansta çeşitli organizasyonlarda yer alan ve birçok defile ve katalog çekimi yapan Palalı aynı zamanda tek hedefi olan Best Model yarışması için çalıştı. Sonra, 2011 Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı. Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Palalı, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu.
FURKAN PALALI BOYU KAÇ?
Furkan Palalı'nın boyu 1,91 cm kilosu ise 81 kg'dir.
OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Diziler;
2010 - Küçük Sırlar – Aras - Yardımcı Oyuncu
2010 - Adını Feriha Koydum – Model - Konuk Oyuncu
2012 - Hayat Devam Ediyor – Giray - Yardımcı Oyuncu
2013 - Son Yaz – Arif - Başrol Oyuncusu
2013 - Aşk Emek İster – Demir - Başrol Oyuncusu
2014 - Kızılelma - Murad Altay - Başrol Oyuncusu
2015 - Son Çıkış - Kenan - Başrol Oyuncusu
2016 - No 309 - Onur Sarıhan - Başrol Oyuncusu
2018 - Bir Mucize Olsun - Yiğit Tümer - Başrol Oyuncusu
2019 - Benim Tatlı Yalanım - Nejat Yılmaz - Başrol Oyuncusu
2020 - Bir Zamanlar Çukurova - Fikret Fekeli - Yardımcı Oyuncu
Filmler;
2016 - Somuncu Baba Aşkın Sırrı - Somuncu Baba - Başrol Oyuncusu
2017 - Direniş Karatay – Mevlana - Başrol Oyuncusu