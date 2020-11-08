Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si diziden ayrılıyor mu? Esra Dermancıoğlu dizeye veda mı edecek?

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar'ın ölümünün ardından Hem Demir hem Fekeli hem de Züleyha intikam yemini etti. Behice ise daha ne kadar kaçabilecek? Dizinin 72. bölümünde yeni bir ayrılığın çanları çalacak.. Behice’den intikam almak isteyenler sıraya girecek… Kaçmaya çalışan Behice, ormanın ortasında silahla vuruluyor…

Behice’yi kim vurdu? Esra Dermancıoğlu ayrılacak olan sıradaki isim mi? Behice’nin sonu da Hünkar’a mı benzeyecek? İşte fragman bu soruları da beraberinde getirdi.

Esra Dermancıoğlu karakteri o kadar başarılı canlandırdı ki, Behice’den nefret etmeyen bir tane bile dizi hayranı kalmadı… Behice’nin Hünkar’ın diziden ayrılmasına sebep olması da öfkeyi iyice artırmıştı.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Uğur Güneş’in de yapımdan ayrılacağına yönelik iddialar var. Sonuç olarak, 3. sezonu ile çok güçlü bir şekilde yoluna devam eden Bir Zamanlar Çukurova’da ayrılıklar artık hiç bitmeyecek gibi duruyor.



