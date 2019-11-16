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  3. Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü Murat Ünalmış'tan set çalışanına yumruklu saldırı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü Murat Ünalmış'tan set çalışanına yumruklu saldırı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü Murat Ünalmış'tan set çalışanına yumruklu saldırı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde dizinin başrol oyuncularından Murat Ünalmış'ın, bir set çalışanına yumrukla saldırmaya çalıştığı ve diğer insanlar araya girerek ayırabildiği iddia edildi.

Dizi piyasası son günlerde “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin setinde yaşanan kavgayı konuşuyor. İkinci sezonunda da büyük ilgiyle izlenen Tims&B imzalı dizisinin başrol oyuncusu Murat Ünalmış’ın sette bir çalışanla tartıştığı konuşuluyor.

YUMRUK MU ATMAYA ÇALIŞTI?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın idddiasına göre sinirlerine hakim olamayan Ünalmış, çalışana yumruk atmaya çalıştı. Araya girenler tarafları sakinleştirdi. Yaşanan kavga Adana’da çekilen dizinin setinde büyük bir gerginliğe neden oldu.

Ünalmış, daha önce “Deli Gönül” dizisinin setinde de bir çalışanla benzer bir olay yaşamış ancak konu kapatılmıştı.


Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolünden set çalışanına yumruklu saldırı!
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