Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7628
  • 6,3443
  • 272.685
  • 103475
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in gizli aşkı ifşa oldu!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in gizli aşkı ifşa oldu!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in gizli aşkı ifşa oldu!

ATV'nin sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'le ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Güneş'in sır gibi sakladığı gizli aşkı ifşa oldu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren oyuncu Uğur Güneş'in, özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan bir detay magazin gündeminin merkezine oturdu.

GİZLİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Daha önce rol arkadaşı Hilal Altınbilek'le adı aşk dedikodularına karışan Uğur Güneş'in, sürpriz bir isimle aşk yaşadığı ortaya çıktı. Gazeteci Onur Akay, Güneş'in kendinden yaşça büyük şarkıcı Reyhan Cansu ile ilişki yaşadığını yazdı.

"BANA FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİLER"

Akay, Uğur Güneş ve Reyhan Cansu aşkını, "Birkaç arkadaşımla önceki gün Ortaköy'de sohbet ediyordum. Sohbet esnasında oyuncu Uğur Güneş'in şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığını duyunca şoke oldum. Masadaki arkadaşlarımın bana fotoğrafları göstermesiyle çok şaşırdım" diyerek ifşa etti.

ESKİ EŞİNDEN OLAYLI BİR ŞEKİLDE BOŞANMIŞTI

Öte yandan Elazığspor'un teknik direktörü olan Levent Eriş'le olan evliliğini 2014 yılında olaylı bir şekilde bitiren şarkıcı Reyhan Cansu, bir dönem Eriş'ten olan oğlunun kaybolduğu haberleriyle gündeme gelmişti.


Aleyna Tilki kendine övgüler yağdırdı! 'Özel bir güzelliğim var'
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızının gizli aşkı ifşa oldu!
Pınar Tevetoğlu'na gelen rekor teklife Tarkan'dan veto!
Şeyma Subaşı takipçilerine sordu: Geri dönsem mi?
Bir tepki de Tamer Karadağlı'dan: Neresi yasak?
<p>Adana polisi, büyükşehirlerde bomba patlatarak Türkiye ekonomisini hedef almayı amaçlayan YPG´li

Bombalı Saldırı İçin Türkiye´ye Gelen Kadın Terörist Yakalandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Trakya'daki yaban hayatı görüntülendi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı