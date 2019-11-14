Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in gizli aşkı ifşa oldu!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren oyuncu Uğur Güneş'in, özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan bir detay magazin gündeminin merkezine oturdu.

GİZLİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Daha önce rol arkadaşı Hilal Altınbilek'le adı aşk dedikodularına karışan Uğur Güneş'in, sürpriz bir isimle aşk yaşadığı ortaya çıktı. Gazeteci Onur Akay, Güneş'in kendinden yaşça büyük şarkıcı Reyhan Cansu ile ilişki yaşadığını yazdı.

"BANA FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİLER"

Akay, Uğur Güneş ve Reyhan Cansu aşkını, "Birkaç arkadaşımla önceki gün Ortaköy'de sohbet ediyordum. Sohbet esnasında oyuncu Uğur Güneş'in şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığını duyunca şoke oldum. Masadaki arkadaşlarımın bana fotoğrafları göstermesiyle çok şaşırdım" diyerek ifşa etti.

ESKİ EŞİNDEN OLAYLI BİR ŞEKİLDE BOŞANMIŞTI

Öte yandan Elazığspor'un teknik direktörü olan Levent Eriş'le olan evliliğini 2014 yılında olaylı bir şekilde bitiren şarkıcı Reyhan Cansu, bir dönem Eriş'ten olan oğlunun kaybolduğu haberleriyle gündeme gelmişti.