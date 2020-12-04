Bir Zamanlar Çukurova'da olan Züleyha'ya oldu! Bu ayrılık ona hiç yaramayacak...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol ayrılıkları devam ediyor. İlk olarak dizinin kilit isimlerinden Vahide Perçin’in ayrılışı ile büyük bir darbe alan Çukurova’da ikinci ayrılık yine bir başrol oyuncusu oldu. İddiaya göre dizide Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş Bir Zamanlar Çukurova dizisinin projedeki çekimlerini tamamlayıp Adana'dan ayrıldı.



Yılmaz, Züleyha ile birlikte dizinin ana karakteri olarak birinci bölümünden bu yana izleyici karşısına çıkıyordu. Yılmaz, canından çok sevdiği aşkı Züleyha için elini kana bulamış ve aralarına uzun yıllar boyu sürecek ayrılık ve hasret girmişti. Hapisten çıktığında bambaşka bir dünyaya adım atan Yılmaz, aşkı Züleyha’yı yeniden kazanmak için elinden gelen tüm çabayı gösterdi.

Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Yılmaz’ın diziden ayrılmasının ana hikâyeyi nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. İzleyiciler Yılmaz ve Züleyha’nın en sonunda kavuşacağını ve mutlu son ile biteceğini temenni ederken bu yaşanacak ayrılık senaryoyu da değiştireceğe benziyor. Yılmaz’ın ayrılığı dizide en çok Züleyha’yı etkileyecek. Senaryonun nasıl işleyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.