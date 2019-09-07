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  3. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu! İşte Bir Zamanlar Çukurova fragmanı..

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu! İşte Bir Zamanlar Çukurova fragmanı..

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu! İşte Bir Zamanlar Çukurova fragmanı..

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni fragramı büyük beğeni topladı. Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek gibi isimlerin yer aldığı dizi yaz tatiline girmişti. Seyirci heyecanla Bir Zamanlar Çukurova 36.yeni sezon fragmanını bekliyordu. Bir Zamanlar Çukurova fragmanı haberimizin içerisinde yer alıyor..

 

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu. Her Perşembe akşamı izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova 36.yeni sezon fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatan dizinin yeni sezon fragmanı sosyal medyayı salladı. Yapımcılığında Burak Sağyaşar ve Timur Savcı’nın yer aldığı ve yönetmenliğini Murat Saraçoğlu’nun üstlendiği  Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda bomba gibi geliyor. Bir Zamanlar Çukurova fragmanını izlemek için haberimizi okuyabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tims&B Productions farkıyla ATV ekranlarına taşınan adından sıkça söz ettiren dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon tarihi yayınlanan fragmanla belli oldu. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon 19 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ


BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Nihayet düğün günü gelmiştir!  Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir’in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar’a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder!

Konak’ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha’nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha’yı iffetsizlikle suçlar! 

Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur’u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer.

Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul’dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır.

Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha’yı tamamen çıkarmaya çalışır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

1970’li yıllarda, İstanbul’da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana’da Çukurova’nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

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