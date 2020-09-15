Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tanıtım fragmanı!

Atv’de perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi uzun süredir ekranlardan uzaktaydı. Eylül ayı ile beraber birçok dizi yeni sezonuna başlarken göler Bir Zamanlar Çukurova’ya çevrildi. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek’in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yayın tarihi haberimizde...



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI

Bir Zamanlar Çukurova’nın heyecanla beklenen yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda Züleyha Yılmaz’a Adnan’ın onun oğlu olduğu gerçeğini söylüyor. Yılmaz Fekeli’ye vicdan azabı çektiğini anlatırken Demir ile karşı karşıya gelmesi ise kaçınılmaz oluyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölümü 17 Eylül Perşembe akşamı Atv ekranlarında yayınlanacak.