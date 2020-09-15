15 Eylül 2020 Salı 00:54 | Son Güncelleme:
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tanıtım fragmanı!
Dizi sezonunun başlaması ile beraber birçok dizi yayın hayatına başladı. Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu için de sayılı günler kaldı. Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşanan olayları anlatan dizi perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?
Atv’de perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi uzun süredir ekranlardan uzaktaydı. Eylül ayı ile beraber birçok dizi yeni sezonuna başlarken göler Bir Zamanlar Çukurova’ya çevrildi. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek’in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yayın tarihi haberimizde...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI
Bir Zamanlar Çukurova’nın heyecanla beklenen yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda Züleyha Yılmaz’a Adnan’ın onun oğlu olduğu gerçeğini söylüyor. Yılmaz Fekeli’ye vicdan azabı çektiğini anlatırken Demir ile karşı karşıya gelmesi ise kaçınılmaz oluyor.
YENİ SEZON TANITIM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölümü 17 Eylül Perşembe akşamı Atv ekranlarında yayınlanacak.