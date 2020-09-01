Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor?

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek’in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi verdiği uzun süreli aranın ardından yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanan dizi koronavirüs nedeniyle çekimlerini durdurmuştu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak?



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI!

Atv ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova koronavirüs sebebiyle 9 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan 63. bölümüyle ekranlara veda etmişti. Eylül ayının gelmesi sebebiyle yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak edilirken beklenen fragman da yayınlandı.





BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla beraber izleyicilerin de heyecanı arttı. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz net olarak açıklanmadı.