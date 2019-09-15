Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor?

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon için geri sayım başladı. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon 2. Fragmanı izleyicinin beğenisine sunuldu. Fragmanda Yılmaz, “Ben buna nasıl inandım, ben bunu nasıl göremedim? Mala, mülke, servete kandığına nasıl inandım ben Züleyha’nın baba!” diyor. Züleyha ile beraber İstanbul’a kimin gittiği merak konusu haline geldi. Demir annesine, “Al Züleyha’yı gidelim.” Diyor. Hünkar hanım ise, “Züleyha burada değil” yanıtını veriyor. Sevilen dizi ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi 19 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON 2. TANITIMI YAYINDA

Fragmanda Yılmaz, “Ben buna nasıl inandım, ben bunu nasıl göremedim? Mala, mülke, servete kandığına nasıl inandım ben Züleyha’nın baba!” diyor. Züleyha ile beraber İstanbul’a kimin gittiği merak konusu haline geldi. Demir annesine, “Al Züleyha’yı gidelim.” Diyor. Hünkar hanım ise, “Züleyha burada değil” yanıtını veriyor.

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda Yılmaz’ın herkesi öğrendiği anlar görülüyor. Yılmaz, “Züleyha bana bir mektup yazmış. Hayatımla tehdit etmişler Züleyha’yı baba! Beni ipten kurtarmak için evlenmiş Demir’le.” diyor. Ardından gelen sahnede Yılmaz elinde silahla beliriyor ve “Sen bizim kaderimizle oynadın, şimdi bunun bedelini ödeyeceksin Hünkar Hanım!” diyor.Fekeli, Hünkar ve Yılmaz arasında arbede yaşanırken silah patlıyor….

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Nihayet düğün günü gelmiştir! Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir’in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar’a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder!

Konak’ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha’nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha’yı iffetsizlikle suçlar!

Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur’u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer.

Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul’dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır.

Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha’yı tamamen çıkarmaya çalışır.