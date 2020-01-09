Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragmanı yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Atv’nin sevilen dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler ‘Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı?’ sorusunu aratmaya başladı. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık’ın paylaştığı dizi Perşembe günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayında! Aşağıdaki linkten yeni bölüm fragmanını seyredebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 16 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan her şeyi duymuştur. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olacaktır!

Müjgan bu sırla yaşamaya çalışırken, Yaman Holding'in 35. Kuruluş yıldönümünde Züleyha, Demir ve Hünkar, birlikte Çukurova'lıları ağırlar ve gazeteler mutlu aile tablosunun boy boy fotoğraflarını yayınlar.

Geceye davet edilmeyen Şermin ve yanlışlıkla davet edilen Hatip ve Naciye de orada olacaktır! Şermin babasının adı anılmadığı için öfke kusmaya gelmiştir ama Naciye'nin öfkesini hesap edememiştir!

Fekeli ve Hünkar'ın kıyılamayan nikahının dedikodusu halen Çukurova'da gündemin üst sıralarında yer alsa da, iki taraf da konuyu tamamen kapatmıştır. Hünkar ve Demir'in arası düzelmemiş bile olsa, iş için birlikte hareket etmek işlerine gelir. Büyük bir ihale için, mal toplamaya başlarlar. Fekeli ve Yılmaz ise İtalyan'lar ile bir ortaklık peşindedir. Bu ortaklık ile tüm Çukurova'nın sulama işini almayı planlarlar. Ancak, Hatip'in Şermin vasıtasıyla öğrenip getirdiği bir bilgi, Yılmaz ve Fekeli'ye büyük bir kazancın kapısını açar! Üstelik onlara açılan kapı, Demir ve Hünkar'ın yüzüne kapanacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!





