Bir Zamanlar Çukurova yeni 33. bölüm fragmanı yayında mı? Son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova’nın 33. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde dengeler değişiyor. Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümünde Demir Hünkar’a “Ben Züleyha’ya nasıl böyle bir şey yapabilirim anne?” der. Sinirlenen Demir öfke ile koltuğuna vurup devirir. Muhtar’ın oğlunun düğünü olur. Bu düğün Hünkar ve Fekeli’yi iyice yakınlaştırır. Düğüne Yılmaz ile Müjgan da gelir. Demir annesi ile Fekeli’nin yakınlaşmasını fark eder. Züleyha, Yılmaz’ı görür ve bozulur. Züleyha “Bunca ıstırabın arasında tutunacak tek dalım sensin. Ne olur sen de bana sırt çevirme lütfen…” der. Ercüment ise birisini çalıların oraya götürür, Yılmaz’ın ise bu durum dikkatini çeker.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 33. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 32. BÖLÜM ÖZETİ

Çukurova'da Yılmaz ve Demir arasında sular durulmaya başlamışken Konak'ta herkes ve her şey birbirine girmiştir! Sabah yatağında Seher'i bulan Demir, bu şoku atlamadan bir de görüldüklerini farkeder! Asla aralarında bir şey geçmediğini söylese de, geceyi hatırlamıyor olması Demir'i zorlamaktadır.

Üstelik Ercüment de zehirli bir sarmaşık gibi Konak'taki herkesi kendisine bulaştırmanın bir yolunu aramaktadır! Zülayha, Gülten'e kendini affettirmenin yolunu ararken, Seher de Saniye'nin hala bir planı olduğuna herkesi inandırmaya çalışır. Hünkar, bağ evinde olanları öğrenince, ne yapacağını bilemez. Olan biten bir tek Seher'i mutlu ediyor görünmektedir. Ercüment, hem Gülten'e hem Seher'e yakınlaşmaya çalışır. En sonunda amacına ulaşır da!

Muhtarın oğlunun düğünü, Hünkar ve Fekeli'yi tüm Çukurova'nın önünde yan yana getirir. Demir yaşananlardan deliye dönmüşken bir de annesini Fekeli ile yan yana görünce şok geçirir. Ercüment'in hain planları ise ortaya çıkmak üzeredir! Tüm bu olan biten içinde aşk Gülten'in kapısını çalacaktır ama hayat önce başına bir bela yollamak üzeredir.

REYTİNG SIRALAMASINDA HEP BİRİNCİ!

Bir Zamanlar Çukurova tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu!

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %14,02 izlenme oranı ve %32,99 izlenme payı,AB'de %10,83 izlenme oranı ve %27,23 izlenme payı ve 20+ABC1'de %13,61 izlenme oranı ve %30,94 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Çukurova’nın en büyük ailelerinden Aladağların hikâyesi anlatılacaktır. Hünkâr Aladağ kocası öldükten sonra çiftliği ve malları tek başına idare etmiştir. Hünkâr hanımın tek oğlu ise Demir’dir. Demir hâkimiyeti seven bir adamdır ve annesinden işleri devralmak ister; ancak tam bu sırada Demir Züleyha adında bir işçi kıza âşık olur. Züleyha’yı kadını yapmak isteyen Demir Züleyha’nın başka bir adama âşık âşık olduğunu öğrenir. Züleyha ve abisi Yılmaz işçi olarak geldikleri bu bölgede çalışmaya başlar; ancak onlar bir zalimden kaçıp gelmiş ve burada dikkat çekmemek için kardeşiz demişlerdir; aslında Züleyha abisi olarak tanıttığı Demir’e Demir’de Züleyha’ya ölümüne sevdalıdır. Demir Züleyha’yı elde etmek için zorlarken Yılmaz Demir’i öldürmek ve ondan kurtulmak ister ancak bunu başaramaz. Züleyha istemese de Hünkâr onu sevdiği adamı öldürtmekle tehdit eder ve Züleyha sevdiği adam yaşasın diye Demir ile evlenmeyi kabul eder.