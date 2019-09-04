Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayında mı?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonu için heyecan giderek artıyor. Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan dizi izleyici tarafından çok sevilmişti. Oyuncuları arasında Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Selin Yeninci gibi isimlerin yer aldığı dizi 1970’li yıllarda Adana’da geçiyor. Yılmaz’ın Züleyha ile ilgili gerçeği öğrendiği sezon finalinin ardından gözler yeni sezona çevrildi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sezonda adından sıkça söz ettiren dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezona eylül ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Nihayet düğün günü gelmiştir! Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir’in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar’a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder!

Konak’ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha’nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha’yı iffetsizlikle suçlar!

Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur’u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer.

Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul’dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır.

Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha’yı tamamen çıkarmaya çalışır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

1970’li yıllarda, İstanbul’da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana’da Çukurova’nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.