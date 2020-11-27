Bir Zamanlar Çukurova Müjgan Hamile mi? Yılmaz, Fikret'e silah çekiyor!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Dizinin yayınlanan 74. bölümünde nefesler tutuldu. Müjgan’ın hamile olduğu haber Çukurova’ya hızla yayılırken Yılmaz böyle bir şey olmayacağını ileri sürdü. Yılmaz’ın bu tavırları Fekeli’yi bir hayli sinirlendirirken dolaşan dedikodular kısa sürede Yılmaz’ın kulağına geldi.



Çukurova’da dolaşan Müjgan’ın Fikret’ten hamile olduğu haberleri Yılmaz’ın tepesini attırdı. Yılmaz o sinirle silahını aldı ve Fikret’e hesap sormak üzere depoya götürdü. İkilinin bağarışmalarını duyan Fekeli ve Müjgan hemen yanlarına gitti ve Yılmaz’ı ikna etmeye çalıştı. Herkesi şüphelendiren durum üzerine akıllara “Müjgan Hamile mi?” soruları geldi. Müjgan hamile olmadığını itiraf etti. Neler olacağını gelecek bölümde göreceğiz.