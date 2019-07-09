Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7382
  • 6,4356
  • 257.251
  • 98903.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin yıldızı tatil fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin yıldızı tatil fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin yıldızı tatil fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin ünlü oyuncusu Hilal Altınbilek, Instagram'dan mayolu bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafı beğeni topladı.

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin güzel yıldızı Hilal Altınbilek, yoğun geçen bir sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Gittiği beachte ilgi odağı olan güzel oyuncu sosyal medyadan bir fotoğrafını summer vibes (Yaz heyecanı) notuyla paylaştı.

Instagram'da 436 bin takipçisi bulunan Hilal Altınbilek'in fotoğrafı oldukça beğenildi. Canlandırdığı Züleyha karakteri ile geçtiğimiz sezon yıldızlaşan Altınbilek güzelliğiyle de takipçilerinden tam not aldı. Oyuncu düzgün fiziğiyle göz doldurdu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Hadise Sinan Akçıl'a taş mı attı?' Evlenmiyorum çünkü...
Alişan'dan güldüren halay! Duvara tırmandı
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></p> <p>Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Suriye´deki

Suriye’deki S-300’ler, İsrail Uçaklarını Neden Durduramıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NASA Dünya'nın son halini yayınladı!

İstanbul'da günübirlik tatil fırsatı