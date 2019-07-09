'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin yıldızı tatil fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin güzel yıldızı Hilal Altınbilek, yoğun geçen bir sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Gittiği beachte ilgi odağı olan güzel oyuncu sosyal medyadan bir fotoğrafını summer vibes (Yaz heyecanı) notuyla paylaştı.

Instagram'da 436 bin takipçisi bulunan Hilal Altınbilek'in fotoğrafı oldukça beğenildi. Canlandırdığı Züleyha karakteri ile geçtiğimiz sezon yıldızlaşan Altınbilek güzelliğiyle de takipçilerinden tam not aldı. Oyuncu düzgün fiziğiyle göz doldurdu.



