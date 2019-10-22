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  3. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde korkutan yangın!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde korkutan yangın!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde korkutan yangın!

Adana'da 1970'li yılların anlatıldığı "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde hastane sahnelerinin çekildiği binanın tadilatı sırasında kaynaktan çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık ve Melike İpek Yalova'nın paylaştığı ve Adana'da 1970'li yılların anlatıldığı "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde hastane sahnelerinin çekildiği ve dizide "Çukurova Şehir Hastanesi" olarak geçen binada yangın çıktı. 

En son Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet veren şuanda depo olarak kullanılan hastanede tadilat çalışması sırasında kaynak yapılırken çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangında binanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Dizide kullanılan bölüm ise hasar görmedi. İtfaiye ekipleri yangın soğutma çalışmalarına devam ediyor.

(İHA)

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