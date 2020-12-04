Bir Zamanlar Çukurova dizisi Produ Awards 2020'den 2 ödülle döndü

Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık’ın oynadığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisi Latin Amerika’nın Emmy’si olarak kabul edilen ‘Produ Awards 2020’den 2 ödülle döndü. Atv’nin reyting rekortmeni yapım, ‘En İyi Yabancı Dizi’ ve Vahide Perçin ise ‘En İyi Yabancı Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandı.