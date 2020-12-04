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  • Bir Zamanlar Çukurova dizisi Produ Awards 2020'den 2 ödülle döndü
04 Aralık 2020 Cuma 22:44 | Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Produ Awards 2020'den 2 ödülle döndü

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Produ Awards 2020'den 2 ödülle döndü

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık'ın rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi ‘Produ Awards 2020'den 2 ödülle döndü.

Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık’ın oynadığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisi Latin Amerika’nın Emmy’si olarak kabul edilen ‘Produ Awards 2020’den 2 ödülle döndü. Atv’nin reyting rekortmeni yapım, ‘En İyi Yabancı Dizi’ ve Vahide Perçin ise ‘En İyi Yabancı Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandı. 

<h3><span>Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç konuyu şöyle değerlendirdi:</span></h3><p>Barış Y

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