Bir Zamanlar Çukurova Behice karakterini, Esra Dermancıoğlu canlandırıyor. Her perşembe ATV ekranında yayınlanan dizi izleyiciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Hünkar'ın ölümü sonrası Behice'ye olan düşmanlık günden güne artarken, karakterin ormanın ortasında vurulması izleyiciyi şok etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu kimdir?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BEHİCE ÖLECEK Mİ?

Bir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi, sorusuna yanıt bu akşam yayınlanacak olan bölümle belli olacak.

Behice, kendi kurduğu kumpasta, ummadığı bir şekilde kurban haline gelir. Saldırıya uğramış görüntüsü vermesi için tuttuğu Erdinç, üzerine bir köpek saldırınca Behice'yi vurur ve korkuyla onu orada bırakıp uzaklaşır.

Geçtiğimiz bölümde genel olarak sinsiliği ile bilinen Behice tarafından bıçaklanan Hünkar, diziye veda etmiş ve bu veda sahneleri Bir Zamanlar Çukurova 72. bölüme damgasını vurmuştu. Hünkar’ın ölmesi sorasında herkes Behice’ye adeta düşman olurken, Hünkar iyilikleri ile Behice’de yılanlığı ile tanınıyor.

BEHİCE'Sİ ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur.

Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.

Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.

Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır.

Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur.

Dermancıoğlu'nun bir kızı bulunmaktadır.

Dizileri:

Sen Harikasın, 1. sezon, 2008

Avruya Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu

Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2011, Mukaddes yenge

Küçük Hesaplar, 2012

Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu), 2013

Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay

Sil Baştan, 2014

Serçe Sarayı, 2015, Süla

Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun

Kirgin Cicekler, 2016, Zehra Terinci

Sinema Filmleri:

Ayla (film), 2017, Sebahat Dilbirliği

Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Dürdane

Moral Bozukluğu ve 31, 2010, Seksi komşu

Merdiven Baba, 2015, Süheyla