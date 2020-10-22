Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm izleme linki! Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova heyecan ve gerilim dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık’ın paylaştığı dizinin 69. bölümünde Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi herkesi tedirgin ediyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 69. SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, adeta tüm yaşananları anlamsız kıldı! Konağın üst katından gelen silah sesi, zamanı da tüm savaşları da durdurdu! Züleyha'nın aşkından sonra, Adnan'ın babalığı için de yarışa giren ve savaşlarında yeni bir cephe açan Demir ve Yılmaz, ilk kez aynı tarafa geçti. Konaktaki tüm arabalar hastaneye uçarak gitti ve dakikaların yıllara döndüğü bir bekleyiş başladı!

Herkes hastaneye gidince konakta Fadik ve Raşit yalnız kaldı. Olayları takip etmekte zorlanan Raşit'e Züleyha ile Yılmaz'ı anlatan Fadik, ilk kez bu kadar uzun sohbet ettiklerinde Raşit'e artık kayıtsız kalamadı. Ancak onlar bu kadar derin sohbete dalınca, Haminne de kendisine başka arkadaşlar buldu. Haminne'nin bulduğu arkadaşlar ile başlayan olaylar Fadik'e zor anlar yaşatsa da Raşit ile aralarındaki tüm duvarları da kaldırmaya başladı. Ama Saniye ile arasında anlayamadığı bir durum başladı. Fadik işten çıkarılacağını düşünürken, Saniye ise ona yardım etmeye çalışmaktadır.

Herkes yine gergin bir bekleyiş ile hastanede bir arada iken, önce Hünkar ve Demir arasındaki buzları eritmeye başladı. Ancak Hünkar'ın artık Yılmaz ve Züleyha'yı da anlıyor ve haklı buluyor olduğu gerçeği tüm yaşananların içinde bir kenarda durmaya devam etti. Müjgan, ne doktor olarak ne Yılmaz'ın eşi olarak, bekleyenlerin arasında duramadı. Hastanede olanlar, akşam evde de devam edince, Müjgan ve Behice'nin bir maskesi daha düştü. Yılmaz, Müjgan'ın kendisinden sakladığı bir sırrını daha öğrendi.

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da bu hafta da sular durulmayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.