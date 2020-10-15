Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 68. bölüm özeti ve izleme linki!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamları saat 20.00'da ekrana geliyor. Vahide Perçin, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek gibi oyuncuların yer aldığı dizide her hafta izleyicileri heyecan dolu dakikalar bekliyor. Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm fragmanı heyecanla beklenirken 68. bölümde Züleyha'nın aşkından sonra bir de Adnan için karşı karşıya gelen Yılmaz ve Demir yine silahları çeker.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir. Bu akşam ekrana gelecek olan 68. bölüm fragmanı ise şu şekilde;





BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 68. BÖLÜM ÖZETİ

Sevda, Demir'e kol kanat germişken onu Züleyha'yı Hünkar gibi acımasızca sevmekle suçlar. Kulaktan kulağa haberler yayılırken ve dedikodu kazanları kaynarken, Züleyha da Hünkar'ın karşısına çıkacaktır. Üstelik aralarındaki ateşkes bitmiş olarak...

Oysa kimse farkında değildir ama Şermin yine herkesi birbirine düşürmüştür. Şermin'in aktardıkları ile olaylar birbiri ardına patlarken tüm hesaplar görülmeye başlanacaktır. Bunca yıldır birbirlerini yok sayan iki kadın Hünkar ve Sevda, şimdi bu imkansız aşk hikayesi için yan yana gelir. Sevda, Züleyha'nın hakkını savunmak için Hünkar ile karşılaşmayı göze alarak konağa gelir ve herkesi şaşkına çevirir.

Hatip olayından sonra iyice dengesi şaşan Gaffur bir de Büyük Hanım'ın Raşit'i işe almasına bozulunca Saniye'nin gözüne batmaya başlar. Artık işlerden kaytarmaması için Saniye, ona ve Raşit'e ayrı iş verir. Elbette Gaffur bu durumda bile olayı farklı anlatmaya devam eder.

Küçük Adnan'ın etrafında bir kez daha alevlenen Yılmaz ve Demir arasındaki savaş yine tüm cepheyi saracaktır. Yılmaz artık Adnan'ın babası olduğunu bildiğinden, oğlunu Demir'in yanında bırakmaya hiç niyetli değildir. Züleyha'nın aşkından sonra bir de Adnan için karşı karşıya gelen Yılmaz ve Demir yine silahlarını çeker. Çukurova'da bir kez daha silah sesi yankılanır!