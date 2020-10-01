Bir Zamanlar Çukurova 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 66. bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz haftalarda yeni sezonu ile izleyici karşısına geçti. ATV ekranlarında yayınlanan dizi, her hafta perşembe akşamları saat 20.00'da başlıyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları arasında Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova 67. bölüm fragmanı önümüzdeki hafta olacak olan olaylar hakkında ipucu verecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 67. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 67. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir. Bu akşam yayınlanacak olan 66. bölüm fragmanı ise şu şekilde;





BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 66. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Evladı için pek çok kişinin kaderiyle oynamanın vicdan azabını çeken Hünkar, şimdi bir de oğlunun kalbine sapladığı acıyla baş etmeye çalışıyor. Yıllarca eşinin sadakatsizliğini sineye çeken Hünkar, aynı sadakatsizlikle şimdi anne olarak karşı karşıya! Demir'in yıllardır Sevda'yla dert ortağı olduğunu öğrenmesiyle geçmişiyle yeni bir hesaplaşmaya girişen Hünkar, ilk hesabı eşinin adıyla görecek.

Çukurova'da olaysız gün geçmezken, Dr. Sabahattin ve Savcı Jülide'nin düğün heyecanı da cemiyet hayatını sarar. Haber, Şermin'e ulaştığında, Hatip'in ölümüyle sarsılmış olan Şermin, iyice kontrolden çıkacaktır.

Hünkar, Demir'e ilk kez yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlı adımlar atarken, Demir de boş durmayacaktır! Demir, Adnan Yaman ile hiçbir zaman ortalarda görünmeyen Sevda'yı tüm Çukurova'nın göreceği öyle bir yere götürecek ki Hünkar'ı adeta bir kez daha hançerleyecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI