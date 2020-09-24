Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 65. bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova geçen hafta yeni sezonu ile izleyici karşısına geçt. ATV ekranlarında yayınlanan dizi, her hafta perşembe akşamları saat 20.00'da başlıyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları arasında Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm fragmanı önümüzdeki hafta olacak olan olaylar hakkında ipucu verecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 66. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

Bu akşam yayınlanacak olan 65. bölüme ait fragman ise şu şekilde;





BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 65. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Demir'in yıllardır Sevda'yla dert ortağı olduğunu öğrenmesiyle geçmişiyle yeni bir hesaplaşmaya girişen Hünkar, ilk hesabı eşinin adıyla görecek. Çukurova'da olaysız gün geçmezken, Dr. Sabahattin ve Savcı Jülide'nin düğün heyecanı da cemiyet hayatını sarar. Haber, Şermin'e ulaştığında, Hatip'in ölümüyle sarsılmış olan Şermin, iyice kontrolden çıkacaktır. Hünkar, Demir'e ilk kez yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlı adımlar atarken Demir de boş durmayacaktır!

Demir, Adnan Yaman ile hiçbir zaman ortalarda görünmeyen Sevda'yı tüm Çukurova'nın göreceği öyle bir yere götürecek ki Hünkar'ı adeta bir kez daha hançerleyecek. Züleyha'ya ateş ettikten sonra, gergin bir bekleyişe giren Müjgan, gittikçe daha çok korkmaya başlar. Behice onu sakinleştirse de, Müjgan Züleyha'nın Yılmaz'a bir şey söylememesine bin bir gerekçe bulmaya başlar. Ancak bekleyişi çok uzun sürmeyecektir.

Kendisine yaptıklarının bedelini parası ile ödetmek için Hatip'e oyun oynamaya kalkarken kendini katil olarak bulan Gaffur, yemeden içmeden kesilir. Dalgınlığı ve ağzından kaçırdıkları ile her an kendini ele verecek gibi duran Gaffur, Şermin ile karşılaştığında duydukları ile iyice sarsılır! Şermin'in kendini gördüğünü bilmese de korkusu gün geçtikçe artacaktır.

Züleyha kurtulduktan sonra suların durulacağını uman Fekeli, düğüne gitmek için hazırlık yaparken aldığı bir haberle yine eline silahını almak zorunda kalır! Çetin ile günlerdir kendisini takip eden gencin peşine düşen Fekeli, Ankaralılardan şüphelenir ama hiç ummadığı biriyle karşılaşacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha cezaevinden çıktı fakat Demir hala çocuklarını göstermedi. Demir, Züleyha'yı evde hizmetli olarak tutmak istedi. Müjgan ise Züleyha'yı öldürmek için tuzağa düşürdü. Züleyha'nın tarafında olan Hünkar'ın ise oğlu ile arası açıldı. Diziye yeni sezonda dahil olan Sevda Çağlayan'ın Hünkar ile olan karşılaşması ise izleyenlere merak dolu dakikalar yaşattı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI