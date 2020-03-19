Bir Zamanlar Çukurova 60. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren severek izleniyor. Dizinin 60. bölümünde Züleyha Demir’i vuruyor. Demir'in yaşam mücadelesi devam ederken, Hünkar hiç beklenmeyen bir dostluk eliyle Züleyha'yı ziyarete gidiyor. Bir Zamanlar Çukurova 61. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 60. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 60. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşadıklarına, kendisine yapılanlara ve en çok da evlatlarından ayrılmaya daha fazla dayanamayan Züleyha, Fekeli'nin silahını kapar ve soluğu konakta alır! Demir, Züleyha'nın silahından çıkan kurşunlarla yere yığılır! Demir ameliyathaneye giderken, Züleyha da ellerinden kelepçe ile jandarmaların arasında cezaevine gönderilir. Yıllar önce çiftlikten jandarma eşliğinde Yılmaz götürülmüştü. Bu kez Yılmaz, gider aracın arkasından koşar, Adeta tarih tekerrür etmektedir.

Züleyha, evlatlarından ayrı kalmanın acısıyla haykırarak konağı terk ederken, Hünkar da evlat acısıyla gözyaşları içinde hastaneye koşacaktır. Hünkar'ı evlat sınavında hiç yalnız bırakmayan ise tesadüfen orada bulunan Fekeli olacaktır. Demir'in yaşam mücadelesi devam ederken, Hünkar hiç beklenmeyen bir dostluk eliyle Züleyha'yı ziyarete de gider. Bir yandan Yılmaz, bir yandan Hünkar ve onlardan tüm hikayeyi dinleyen Savcı Jülide, Züleyha'yı kurtarmak için uğraşırlar ama içerde de zor bir hayat vardır. Züleyha, sessiz kalmak istese de hayat onu, içerde de zorlu bir mücadeleye sokacaktır. Züleyha'nın ise artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır.

Bir yandan olan bitene üzülse de bir yandan hala kendini haklı bulan Müjgan, artık Behice cephesini de kaybetmiştir. Züleyha'nın dikkat çekmek için Demir'i vurduğunu söyleyen Müjgan'a kendi halası bile artık itibar etmeyecektir. Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmak için çabalarken, Müjgan da evliliğini kurtarmak için çaba gösterecektir. Ancak yapacağı şey, kendisi dahil pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!