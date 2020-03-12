Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren severek izleniyor. Dizinin 59. bölümünde Demir Züleyha'dan, Yılmaz Müjgan'dan vazgeçmiştir. Çukurova'da şimdi aşkın her hali, yerini intikam dolu bir savaşa bırakmaktadır… Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 59. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 59. SON BÖLÜM ÖZETİ

Züleyha perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir'in öfkesi dinecek gibi değildir. Züleyha'yı elleriyle öldürememiştir ama yaşatmaya da niyeti yoktur. Hünkar yine araya girmeye kalkar ama Demir'i kimse durduramaz. Züleyha bir kez daha çiftlikten uzaklaştırılır. Çiftlikte yaşaması da, kimsenin ona bir bardak su vermesi de yasaktır. Tüm bu yaşananlar Züleyha'ya en sonunda çaresizce ölümü seçtirecektir. Züleyha eline silah alıp, hayatını elinden alanların karşısına geçecek, kendi hayatında da vazgeçip, Adana'nın ortasında üzerine benzin dökecektir.

Fekeli ve Hünkar bu kez de Züleyha için işbirliği yapmaya çalışacaktır. Yılmaz ise bir yandan Züleyha'ya el uzatabilmenin peşindedir bir yandan da Müjgan ve oğlunu bulması gerekmektedir. Müjgan, oğlunu, bavulunu ve pasaportunu alıp Amerika'ya gitmiştir. Tam da barış sağlandı darken, Demir Züleyha'dan, Yılmaz Müjgan'dan vazgeçmiştir. Çukurova'da şimdi aşkın her hali, yerini intikam dolu bir savaşa bırakmaktadır…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!