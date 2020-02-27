Bir Zamanlar Çukurova 57. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık’ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova yayınlanan 57. bölümüyle nefesleri kesti! Dizinin 57. bölümünde Demir ve Yılmaz ortak oluyor. İki ailenin yakınlığı Müjgan'ı yeni bir sinir krizinin eşiğine getiriyor. Bir Zamanlar Çukurova 58. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 57. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ercüment'in davasını gönülsüz de olsa işbirliği içinde tamamlayan Demir ve Yılmaz, girdikleri barış yolunda yeniden işbirliği yapıyor! Fekeli'nin adeta önüne düşen bir bilgi ile Çukurova'da yaşanan gelişmeler, iki aileyi yeniden birlikte harekete geçiriyor. Hatta Demir ve Yılmaz kendilerini ortak olarak buluyor.

İki ailenin yakınlığı hatta zorunlu konuşmalar için çat kapı bir araya gelişleri, Müjgan'ı yeni bir sinir krizinin eşiğine getiriyor. Behice ve Fekeli'nin tüm nasihatleri de boşa gidiyor. Müjgan, Yılmaz'ın bu barışa Züleyha için evet dediğini söylemekten de, bu konuda tartışmaktan da vazgeçmiyor. Züleyha'ya karşı savaşını açık açık ilan eden Müjgan, dernek toplantısında da Züleyha ve Hünkar'ın karşısına çıkarak, savaşına sosyal hayatta da devam edeceğini gösteriyor.

Çalkantılı günler sona erince, sıra Gülten'in düğününe de geliyor. İki ailede de kız isteme ve söz telaşı başlıyor. Züleyha, Gülten için gelinlik hazırlığına girişirken, Saniye bohça alışverişine çıkar. Ancak Gaffur'un büyük sırrını öğrenerek eve döner! Saniye'nin dünyayı başına yıkan gerçekler, ilk kez Gaffur'u da büyük bir pişmanlık içine sokacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!





