Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Perşembe günlerinin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve Adana Çukurova’da geçen Bir Zamanlar Çukurova her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitliyor. Dizinin 56. bölümünde Çukurova'da dolanan dedikodular ayyuka çıkınca, Jülide de Ercüment dosyasını yeniden incelemeye alıyor. Bir Zamanlar Çukurova 57. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 56. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz'ın telefon konuşmasını duyup, takip eden Müjgan, aradığı delile kavuşuyor! Tüm şüphelerinin kendi kuruntusu olduğunu söyleyenlere karşı gördüklerini videoya kaydediyor.

Çukurova'da dolanan dedikodular ayyuka çıkınca, Jülide de Ercüment dosyasını yeniden incelemeye alıyor. Jülide bu işin peşini bırakmamakta kararlı olduğunu söyleyince Dr. Sabahattin daha fazla kurcalamamasını bile rica edecektir.

Savcı'nın çalışmaları ve Müjgan'ın yarattığı gerginliklerin arasında Konak bir de misafir ağırlıyor bu hafta! Yamanlar'ın hasretle karşıladığı konukları, pek çok konuya aydınlık getirecektir. Komşu konaktan da merakla izlenen misafir, heyecanla da karşılanır. Ancak heyecanın sebebi mutluluk ve şaşkınlıktan çok, bilinmezliktendir.

Son kez bir araya gelişlerinde adeta aralarındaki savaş daha da alevlenen iki aile, yeniden bir araya gelmek zorunda kalıyor. Ercüment'in ölümünün araştırılması ile tetiklenen olaylar, ezeli düşmanları mecburen yine buluşturur. Ancak başta Hünkar ve Fekeli'nin zorladığı mecburi ateşkes, hiç beklemedikleri bir yerden bozulmaya hazırdır. Müjgan elinde ihanetin görüntüleri ile dururken, Züleyha'ya gidip artık ikisinin arasındaki savaşın başladığını ilan edecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!





