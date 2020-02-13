Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova Adana’da geçiyor. Dizinin 55. bölümünde Bir yandan Yılmaz'ın yaptığı uluslararası anlaşmanın getirdiği yoğun işlerle uğraşan Fekeli, bir yandan da kalp krizinin ardından hayat muhasebesine başlıyor. Bir Zamanlar Çukurova 56. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 55. SON BÖLÜM ÖZETİ

Müjgan, otomobilin içinde Züleyha'nın sabah boynunda gördüğü fuları bulunca, konakta yine iki aile karşı karşıya gelir. Müjgan, elinde Züleyha'nın fuları ile kapıya dayanınca Demir de Züleyha'ya hesap sorar. Müjgan ise ne olursa olsun, ikisinin görüştükleri fikrinden vazgeçmeyecektir. Konağın bahçesinde beklemedikleri anlarda karşılaşan Yılmaz ve Züleyha için de hayat gittikçe daha zor hale gelir.

Yılmaz, İtalyanlarla yaptığı sulama sistemleri anlaşması ile Çukurova'da günün adamı haline gelir. Bir yandan Vali tarafından başarısı kutlanırken bir yandan da gelen siparişleri yetiştirmeye çalışır. Onun bu başarısına en çok, zamanında Demir'in sanayileşme isteklerinin hepsini geri çeviren Hünkar bozulur. Bir an önce Yamanların da sanayi yatırımı yapması gerektiğini söyler.

Bir yandan Yılmaz'ın yaptığı uluslararası anlaşmanın getirdiği yoğun işlerle uğraşan Fekeli, bir yandan da kalp krizinin ardından hayat muhasebesine başlamıştır. Behice ise Fekeli'yi yalnız bırakmamak için konağa tamamen yerleşip; evin hanımı gibi davranmaya başlar. Fekeli, tüm Çukurova'nın katıldığı bir organizasyonda sahneye çıkar ve öyle bir şey söyler ki, Behice mutluluktan, Hünkar şaşkınlıktan donakalır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!





