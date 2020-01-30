Bir Zamanlar Çukurova 53. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 30 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı da gelecek bölümde neler olacağını merak eden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Son bölümde Tam ihale darbesini atlattım derken, İstanbul'daki tüm mülklerini de Fekeli ve Yılmaz'a kaptırdığını öğrenen Demir, aklını kaybetmek üzeredir. Bu öfke onu uçuruma sürükler. Bir Zamanlar Çukurova 54. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 53. SON BÖLÜM ÖZETİ

"İnsanın nerede duracağını bilmesi lazım..."

Tam ihale darbesini atlattım derken, İstanbul'daki tüm mülklerini de Fekeli ve Yılmaz'a kaptırdığını öğrenen Demir, aklını kaybetmek üzeredir! Züleyha'nın çocuklarını ayıracağı korkusu ile Hünkar'ın ileride ne olur ne olmaz diye mülkleri Leyla'nın üzerine yapmak istemesi de kafasını iyice karıştırmıştır. Tüm bu karmaşa içinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Demir, otomobilini uçurumun kıyısında durdurabilir! Ön tekerlekleri uçurumda, arka tekerlekleri toprakta kalan otomobil tam anlamıyla bir sırat köprüsüne döner!

Demir, hayatı pamuk ipliğine bağlı, otomobilinin içinde yaşam savaşı verirken, konağın bahçesinde yine Adnan ve Yılmaz buluşur. Topunu kovalayan küçük çocuk, Yılmaz'ın yanına gider. Oğlunu almaya giden Züleyha da Yılmaz da tedirginlikle etraflarına bakarlarken, avluya bir otomobil girer! Ve ikisi yine açıklamaları gereken bir duruma düşerler!

Müjgan artık neredeyse evden çıkmaz ve oğlunu gözünün önünden ayırmaz hale gelir. Dernek başkanlığı yarışına iddialı giren Behice, bir yandan da yeğenini mantıksız davrandığına ikna etmeye çalışmaktadır. Behice, evde huzuru sağlamaya çalışırken, Çukurova'da iktidar sahibi olabilmek için tüm kozlarını kullanmaya kararlıdır. Seçim yaklaştıkça gizli kapılar ardında yapılan toplantılar artar! Bu arada Behice, Hünkar'ı bahçede yakalayıp ziyaretine gitmeyi de ihmal etmez. Herkesin sırları olduğuna dair yaptığı konuşma ile Hünkar, Behice'ye karşı önlem almanın zamanı geldiğini anlayacaktır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!





