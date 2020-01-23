Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 52. bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Atv’nin başarılı dizisi Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Adana Çukurova’da geçen dizi her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Dizinin son bölümünde Müjgan oğlunun yaşam savaşında yanından bir an bile ayrılmadan hastanede beklemektedir. Doğuma girdiği andan itibaren Yılmaz ile konuşmayı reddeden Müjgan, onu telefonla arar. Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 52. SON BÖLÜM ÖZETİ

Leyla Bebek'e hoş geldin diyenlerle adeta dolup taşan konak, aynı anda yangın ve Adnan sesleriyle doldu! Bahçenin arka tarafında ahırlarda yangın olduğu haberi ile Adnan'ın ortada olmadığı ve ahırlara girdiği haberi aynı anda duyuldu! Züleyha'nın çığlıklarla kendini alevlerin içine atmasına Hünkar ve Demir güçlükle engel olmaya çalışır. Elden ele taşınan kovalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bir yandan da itfaiye beklenmektedir.

Yamanlar, alevlerle boğuşurken, Müjgan da oğlunun yaşam savaşında yanından bir an bile ayrılmadan hastanede beklemektedir. Doğuma girdiği andan itibaren Yılmaz ile konuşmayı reddeden Müjgan, onu telefonla arar. Ancak ağlamaktan konuşamaz. Yılmaz ve Fekeli, can havliyle hastaneye gelirler.

Gaffur, çiftlikte iş yapar gibi görünüp, geceleri de Hatip Ağa'ya borcunu ödemeye devam eder. Ancak davranışlarındaki tuhaflıklar o kadar artacaktır ki, önce Saniye peşine düşer. Ardından da Hünkar Hanım bir kez daha ayağını denk alması için Gaffur'u uyarır.

Depolarına yığdığı bakliyata bir çözüm bulmaya çalışan Demir, bir yandan da yeni yatırımlar yaparak büyümenin peşindedir. Önemli bir toplantısına başlamak üzereyken masaya gelen Yılmaz'dan duydukları ile dili tutulur! Yılmaz adeta savaş baltasını topraktan çıkarmıştır! Demir de Hünkar da gafil avlanmışlardır! Adnan alevlerin arasından kurtulabilecek mi? Müjgan ve Yılmaz bebeklerini kucaklarına alabilecek mi? Yılmaz, Demir'in kanını donduracak ne dedi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!





