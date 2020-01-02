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  3. Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, neden yok?

Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, neden yok?

Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm ne zaman" Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, neden yok"

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV’nin sevilen dizisi her hafta Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dizide yaşananlar büyük bir heyecanla takip ediliyor. 2 Ocak ATV yayın akışında dizinin yer almaması akıllarda soru işareti oluşturdu. Bir Zamanlar Çukurova neden yok? sorusunun yanıtı ve merak edilenler haberimiz içerisinde sizlerle.

“Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, neden yok?” sorusu 2 Ocak ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV’nin sevilen dizisinde heyecan giderek artıyor. Yılmaz, Züleyha, Demir ve Müjgan arasında yaşananlar büyük bir heyecanla takip ediliyor. Yeni bölüm fragmanı heyecanı daha da artırdı ve bu fragmanla beraber 51. Bölümün yayın tarihi de duyuruldu.

 

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümü 16 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEDEN YOK?

Diziler yeni yılda yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle bir veya iki hafta ekrana gelmiyor. Geçtiğimiz sene bu süre üç hafta olmuştu.

2 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV gün ortası

14:00 Kuruluş Osman

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV ana haber

20:00 Orman Çocuğu

22:00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı


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