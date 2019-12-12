Bir Zamanlar Çukurova 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı aratılmaya başladı. Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Son bölümde Fekeli’nin evlenme teklifi herkesi şaşkına çeviriyor. Çukurova ahalisi 'devlerin aşkı' haberini konuşmayı bitirmeden, "Fekeli'nin evlenme teklifi" dedikoduları bambaşka bir hal alıyor. Öte yandan Müjgan ve Züleyha arasındaki soğuk savaş, artık sözlere de dökülmeye başlar. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 48. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hastane koridorunda, 40 yıl gecikmiş teklifini yapan Fekeli, herkesi şoka sokmuştur! Başta Hünkar olmak üzere herkesin adeta dili tutulur. En büyük şoku ezeli düşmanlar Yılmaz ve Demir yaşar. Demir, Fekeli'nin üzerine yürür! Yılmaz ise hala, babasının bunu intikam için yaptığını düşünmektedir.

Sabahattin'in müdahalesi ile hastane koridorundaki alevli tartışma sona erer ve herkes evine gönderilir! Ama haber de tüm Adana'ya yayılır.

Çukurova ahalisi 'devlerin aşkı' haberini konuşmayı bitirmeden, "Fekeli'nin evlenme teklifi" dedikoduları bambaşka bir tarafa çevirecektir. Fekeli'nin, gazete haberi ile ihtiyaç duyduğu teselliyi kollarında bulacağını hayal eden Behice, evlilik teklifi haberiyle yıkılır! Ama henüz pes etmeye niyeti olmadığından soluğu Şermin'de alır.

Gülten'e aşkından vazgeçmeye asla niyeti olmayan Çetin, onunla konuşmanın ve ikna etmenin yollarını aramaya devam ediyor. Ancak gündüz vakti Gülten'in bahçe duvarının arkasından kaçırılması, her şeyi değiştirecektir! Gülten, yüzleri kapalı iki kişi tarafından kaçırılır!

Gazete haberinin peşi sıra gelen teklif Demir'i çıldırtmıştır! Annesini de onunla ilgili hiçbir şeyi de görecek gözü yoktur! Bu öfkeden Gaffur ve Saniye de nasibini alacaktır! Karı koca zor bir seçim yapmak zorundadır.

Aradaki duvar kalktığından adeta göz göze oturan Müjgan ve Züleyha arasındaki soğuk savaş, artık sözlere de dökülmeye başlar. Müjgan artık Züleyha'ya meydan okuyabilecek güçtedir! Fekeli ve Hünkar tüm Çukurova hayretler içindeyken ömürlerinin sonbaharını birlikte geçirmeye "Evet" diyecekler mi? Hünkar, Züleyha'nın gözünün önünde ondan çaldığı mutluluğa 40 yıl sonra kavuşacak mı? Demir annesinden, Yılmaz babasından tamamen vazgeçecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!





