Bir Zamanlar Çukurova 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova 47. yeni bölüm fragmanı yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek’in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova tüm hızıyla devam ediyor. Son bölümde Züleyha, artık hiçbir açıklama dinlemeyeceğini söylese de elbette gözü hep yan konaktadır. Yılmaz'ın ise tek hedefi Züleyha'ya kendini affettirmektir. Aynı bahçenin içinde ikisi yan yana gelir ve bu kez birbirlerini dinleyebilirler. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 46. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz ve Müjgan artık, Demir ve Züleyha'nın adeta burnunun dibinde, küçük konakta yaşayacak!

Sabah yaşanan şokun ardından, Züleyha ilk adımı atmaya karar verir. Bir yandan Yılmaz'a karşı söylediklerinin arkasında durmak niyetindedir, bir yandan da o evde neler olduğunu merak ediyordur. Müjgan'a hoş geldiniz ziyareti yapmakta bir zarar görmez. Ama bu hareket hem kendi kalbini daha çok acıtır, hem de konak çalışanları ve Hünkar'ın gözünde aklının hala Yılmaz'da olduğu kanaatini güçlendirir. Müjgan ise komşu olmaktan çok, Yılmaz ile aşklarının gücünü ispat etmenin peşindedir. Ve bu kez eli güçlü olan taraf olduğunun da farkında neşe içinde yeni evine yerleşecektir.

Yılmaz evi terk etmiş olsa bile, babası ile arasına giren mesafeyi yok etmek ister. Ancak Fekeli'nin gönlü kırılmıştır. Yılmaz ile tamamen ayrı fikirdelerdir. Yılmaz ne anlatırsa anlatsın, uzlaşamazlar! Fekeli, düşüne bir tekme daha vuracak adam değildir!

Yılmaz ve Müjgan taşınınca Behice, Fekeli konağında iktidarını ilan edecektir! Fekeli, henüz farkına varmasa da çalışanlar için bu değişiklik kendini hemen göstermiştir. Müjgan da halasının orada kalmasını istemez, ancak Behice, Fekeli ile başbaşa kalmaktan çok mutludur. Üstelik o, bu kalışını daha farklı hale getirmek için her türlü oyunu sahnelemekten de çekinmeyecektir.

Yılmaz'ın burnunun dibine taşınması bile Demir'i fabrika için gereken parayı bulma isteğinden vazgeçirmez. Tüm önceliği o tesisleri açmaktır! Bunun için gerekirse, tüm arazilerini satışa çıkaracaktır! Ancak Hünkar, bu duruma müsaade etmemek için Züleyha'yı Yılmaz'ın yanı başında bırakmayı bile göze alarak harekete geçer! Demir'e ne bir karış toprak sattıracaktır, ne de o ortaklıkta kalmasına müsaade edecektir. Demir, annesinin itirazları arasında Fekeli'nin aldığı araziyi neden geri sattığının peşine düşer! Annesine ilk kez açık açık aralarında ne olduğunu sorar!

Şermin, Hatip'e istediği yerden bir ev dayatıp döşetmeyi nihayet başarır. O artık yeniden kendi evinin hanımı olma hayalleri kurarken, Hatip de iki evi birden idare edeceğinin heyecanı içindedir. Ama Saniye'nin kendilerini gözetlediğini henüz ikisi de fark etmemiştir.

Züleyha, artık hiçbir açıklama dinlemeyeceğini söylese de elbette gözü hep yan konaktadır. Yılmaz'ın ise tek hedefi Züleyha'ya kendini affettirmektir. Aynı bahçenin içinde ikisi yan yana gelir ve bu kez birbirlerini dinleyebilirler. Kaderleri ellerinden alınmış iki genç, şimdi kendi kaderlerini yeniden yazmak için başkalarının kaderini değiştirecek kadar gözlerini karartabilecek mi? Sınırsız aşkların coğrafyası Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha'nın aşkının kaderi belki de ilk kez kendi ellerine geçebilecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!





