Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından aratılmaya başladı. Atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek’in paylaştığı dizi Çukurova’da heyecanlı dakikalara ev sahipliği yapıyor. Fekeli, İstanbul'dan Adana'ya Prof. Dr. Behzat Hekimoğlu'nun kendini vurduğu haberini vermek zorunda kalıyor. Müjgan ve Yılmaz apar topar İstanbul'a giderler ve dönüşlerinde Behice'yi de yanlarında getirirler. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. SON BÖLÜM ÖZETİ

“Artık o çaresiz, kimsesiz Züleyha yok!”

YENİ ZÜLEYHA HÜNKAR'I ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR!

Demir'e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor!

Demir cezaevindeyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha, evin hanımı olmaya kararlı. Cezaevine Demir'i ziyarete de gidiyor, Demir'in kurtulması için savcı ile de konuşuyor. Züleyha'ya hiç güvenmese de Hünkar da Demir'in telkiniyle yasakların bir kısmını kaldırıyor. Ama elbette Saniye'nin gözünü Züleyha'dan asla ayırmamasını da tembihliyor.

BEHİCE ARTIK FEKELİ KONAĞI'NDA

Fekeli, maalesef İstanbul'dan Adana'ya Prof. Dr. Behzat Hekimoğlu'nun kendini vurduğu haberini vermek zorunda kalıyor. Müjgan ve Yılmaz apar topar İstanbul'a giderler ve dönüşlerinde Behice'yi de yanlarında getirirler.

Hala hanım Behice, yeğeni Müjgan'a Yılmaz'ı çok beğendiğini, Fekeli'yi ise tipik Anadolulu bulduğunu söyler. Ama bu bakış açısı, onu Fekeli ile baş başa sohbetleri sevmesinden alıkoymayacak gibidir!

VE HÜNKAR ŞERMİN'İ BULUR… DEMİR'İN KADERİ ŞERMİN'İN İKİ DUDAĞI ARASINDA!

Şermin'i ifadesini değiştirmesi için Adana ve civarında göz açtırmadan aratan Hünkar, nihayet onu hamam sefası esnasında bulur! Şermin, kendisine yapacakları bir şey kalmadığını ve artık Yamanlardan korkmadığını söylese de Hünkar, içten içe gözünü korkutmayı başarmıştır.

ZÜLEYHA KAÇMAYA MI KARAR VERDİ?

Bir yandan Demir'in yanında yer aldığını gösterse de Züleyha, Yılmaz'ın kendisini hala sevmesinden de çok etkilenmiştir. Şimdi artık Hünkar ona her an kaçacak diye bakarken, aslında Yılmaz ve Müjgan'ın arasında neler olacağına karar verecek kişi de Züleyha'dır!

Züleyha herkesi şaşırtan bir tavır sergiler!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!





