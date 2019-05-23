Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Bir Zamanlar Çukurova 34. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 35. Yeni bölüm fragmanı son bölümün ekrana gelmesinin ardından araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? ATV’nin başarılı dizisi her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Son bölümde Demir, “Benden hamile olduğuna inanabilecek kadar aptal mıyım?” diyor. Demir'in Adnan'ın, Yılmaz'ın oğlu olduğunu en başından bu yana bildiğini öğrenmesi Hünkar için büyük bir şok oluyor. Bu gerçek ikisinin arasında kalmaya devam ediyor. Demir, şimdi Seher'den nasıl kurtulacağını bulmak için annesi ile birlikte Seher ile yüzleşiyor. Seher, Hünkar ve Demir karşısında daha fazla direnemiyor ve bebeğin Gaffur'dan olduğunu söylüyor. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukurova'da herkesin hayatını alt üst eden gerçekler ortaya çıkmaya başladı.

Demir'in Adnan'ın, Yılmaz'ın oğlu olduğunu en başından bu yana bildiğini öğrenmesi Hünkar için büyük bir şok olur.

Ancak anne-oğul bu konuda birbirlerini anlayarak, geleceğe dair plan yapmaya başlayacaktır.

Bu gerçek ikisinin arasında kalmaya devam edecektir. Demir, şimdi Seher'den nasıl kurtulacağını bulmak zorundadır.

Annesi ile birlikte Seher ile yüzleşirler. Seher, Hünkar ve Demir karşısında daha fazla direnemez ve bebeğin Gaffur'dan olduğunu söyler.

Hünkar, önce Seher ve Gaffur ile buluşur. Ancak Saniye her şeyi öğrenir! Seher'e saldırır.

Gaffur hala inkar etse bile, kimseyi inandıramaz. Üstelik Saniye'yi sonsuza kadar kaybetmiş gibidir. Saniye, çocuk sahibi olamayışına şimdi daha çok üzülmektedir.

Tüm bu karmaşa içinde Seher ile konuşup ona akıl verme görevi de Züleyha'ya düşecektir.

Müjgan ve Yılmaz, Fekeli'nin evinde yaşamaya karar verince, evde yeni gelin hazırlığı başlar.

Badana boya sırasında da yatağın altında Züleyha'nın mektubu bulunur.

Tüm bu karmaşa arasında Züleyha fenalaşır ve hastaneye kaldırılır!

Gelecek haber herkesi şok edecektir!

YİNE BİRİNCİ OLDU

Bir Zamanlar Çukurova tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu!

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %12,06 izlenme oranı ve %31,35 izlenme payı, AB'de %9,75 izlenme oranı ve %27,11 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,01 izlenme oranı ve %28,29 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Çukurova’nın en büyük ailelerinden Aladağların hikâyesi anlatılacaktır. Hünkâr Aladağ kocası öldükten sonra çiftliği ve malları tek başına idare etmiştir. Hünkâr hanımın tek oğlu ise Demir’dir. Demir hâkimiyeti seven bir adamdır ve annesinden işleri devralmak ister; ancak tam bu sırada Demir Züleyha adında bir işçi kıza âşık olur. Züleyha’yı kadını yapmak isteyen Demir Züleyha’nın başka bir adama âşık âşık olduğunu öğrenir. Züleyha ve abisi Yılmaz işçi olarak geldikleri bu bölgede çalışmaya başlar; ancak onlar bir zalimden kaçıp gelmiş ve burada dikkat çekmemek için kardeşiz demişlerdir; aslında Züleyha abisi olarak tanıttığı Demir’e Demir’de Züleyha’ya ölümüne sevdalıdır. Demir Züleyha’yı elde etmek için zorlarken Yılmaz Demir’i öldürmek ve ondan kurtulmak ister ancak bunu başaramaz. Züleyha istemese de Hünkâr onu sevdiği adamı öldürtmekle tehdit eder ve Züleyha sevdiği adam yaşasın diye Demir ile evlenmeyi kabul eder.