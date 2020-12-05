Senaryosunu Pelin Karaahmetoğlu'nun yazdığı, müziklerini Gökhan Kırdar'ın yaptığı Bir Nefes Yeter filmi bu akşam Teve2'de saat 23:00'da izleyicisi ile buluşacak. Peki, Bir Nefes Yeter konusu nedir? Bir Nefes Yeter filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim? İşte Bir Nefes Yeter filmi hakkında tüm merak edilenler..

BİR NEFES YETER KONUSU NEDİR?

Yakışıklı delikanlı Yaman, içten içe mutsuz ve kayıp bir adamdır. Ancak günün birinde her şey değişiverir. Yaman beklemediği bir anda, sıcakkanlı, iyimser, güzeller güzeli Nefes'le tanışır. Güzel kızla yolları göl kıyısında yer alan küçük bir kasabada kesişir. Kimi zaman karanlık gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan Yaman ve Nefes'in hayatı bir araya geldiklerinde bambaşka bir hal alır...

BİR NEFES YETER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bir Nefes Yeter filminin yönetmen koltuğunda Yasemin Erkul Türkmenli oturuyor. Film 2017 yılında vizyona girmişti.

BİR NEFES YETER OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Seçkin Özdemir ve Tuvana Türkay’ın rol aldığı Bir Nefes Yeter'in kadrosunda ayrıca; Zuhal Gencer Erkaya, Hakkı Ergök, Galip Erdal, Nilüfer Kurt, Mihriban Er, Coşkun Özmeriç yer alıyor.