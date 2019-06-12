Demet Evgar duyurdu: Avlu dizisinin yeni sezonu Neflix'te yayınlanacak

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Dizi gelecek yıl yeni bölümleriyle devam edecek.

Avlu dizinin yeni sezonunun Netflix'te yayınlanacağı iddiası ortaya atılmıştı. Yayıncı kuruluş iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

AVLU NEREDE YAYINLANACAK?

Hayranlarının merak ettiği konulardan birisi de Avlu'nun yeni sezonunun nerede yayınlanacağı. Dizinin başrol oyuncularından Demet Evgar, yeni sezonun nerede yayınlanacağı sorusunu yanıtladı.

Avlu yeni sezonda Netflix’te olacağını belirten Demet Evgar, "Dizimiz Netflix Original'a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk... Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum!” dedi.

AVLU'NUN OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Limon Film'in, yönetmenliğini ise Yüksel Aksu, Hülya Gezer ve Şafak Bal'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda, Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Nergis Öztürk, Ertan Saban, Ushan Çakır, Çağdaş Onur Öztürk, Deniz Barut, Ayça Damgacı ve Selen Seyven gibi isimler yer alıyor.